Demi Lovato está trabajando para centrarse en el futuro y encontrar el amor. La cantante de I Love Me no ha tenido relación sólida desde que se separó de Wilmer Valderrama en 2016. Para Demi, celebrar el compromiso de su ex no tiene nada de malo. “Estoy muy feliz por él y le deseo lo mejor, pero no tenemos contacto, no hemos hablado en mucho tiempo”, dijo en entrevista con Harper’s Bazaar. Después de su relación de seis años con el venezolano, la joven de 27 años aprendió una de las lecciones más importantes del amor.



©GettyImages Demi Lovato le desea lo mejor a su ex novio por su compromiso

“Necesitaba aprender a estar bien por mi cuenta”, agregó. “Cuando entras en una relación a una edad temprana y luego pasas seis años con alguien, realmente no aprendes sobre ti”. Demi no se da por vencida en la búsqueda del amor y tampoco le pone una etiqueta. “Cuando imagino mi vida en el futuro, no digo estoy buscando a un hombre con el que quiero tener dos o tres hijos. Creo que sería mucho más divertido compartir hijos con una mujer”.

Y continuó: “Así que no sé cómo será mi futuro y estoy abierta a cualquier cosa. La gente siempre me pregunta: ‘¿Cuál es tu tipo?’, Y yo digo ‘¿Has visto mi historial?’. No hay ningún tipo. Está únicamente fuera de conexión. Desearía poder decir: ‘Solo salgo con personas atractivas’. Pero no es así”.

©Alexi Lubomirski La cantante de I Love Me singer admitió que no sabe lo que busca en una pareja

Por el momento, la relación más sólida de Demi es con su música. Después de su sobredosis en 2018, la cantante de Anyone se ha centrado en traducir sus experiencias pasadas en su último álbum. “Creo que el error que cometí cuando tenía 18 años, cuando entré en tratamiento, fue que volví a trabajar seis meses después”, reveló. “Pero al mismo tiempo, también me he sentado a un lado durante dos años. He mantenido la boca cerrada, mientras que los tabloides se han vuelto locos. Y mi álbum es finalmente el lugar donde puedo dejar las cosas claras”.