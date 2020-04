En plena cuarentena, Sebastián Rulli vive uno de sus días más tristes debido a la pérdida de su inseparable Gaucho, un perrito de raza Schnauzer al cual recogió en las calles y lo adoptó . El actor de origen argentino compartió la devastadora noticia a través de sus redes sociales y dedicó a su mascota un emotivo mensaje de despedida, en el que expresó lo mucho que lo echará de menos.

©@sebastianrulli Sebastián Rulli recogió a Gaucho de las calles

El actor de telenovelas como Amores verdaderos compartió con sus fans unas hermosas palabras para Gaucho, al cual encontró hace 13 años, mientras grababa una telenovela. “Gaucho: Desde que nos conocimos nos hicimos inseparables. Recuerdo perfectamente el día que te conocí en la locación de las grabaciones de la telenovela Pasión (2007) y estabas tan sucio y desprolijo que te decían ‘El Mugres’” escribió el actor.

“Después de llevarte a la veterinaria te devolvieron pelón y estabas tan feliz, juguetón y cariñoso, que te adopte y bautice como “El Gaucho”. Te convertiste en mi mejor amigo y luego en el de Santi. Y ni hablar del Guapo... que no conoce la vida sin que estés a su lado”, escribió el actor, refiriéndose a su otro perro, al cual también rescató.

©@sebastianrulli Con esta foto, Rulli se despidió de su amada mascota

“Hoy toca verte partir y quedarme con lo mejor de ti. De verdad que este dolor no lo había sentido antes. El amor que nos dimos fue mucho. Te quedas en mi corazón y en mi mente para siempre”.

“Me enseñaste lo que es nobleza, paciencia y amor incondicional. Me perdonaste tantos días de ausencia por trabajo o el solo hecho de llegar cansado o con más compromisos. Siempre me recibiste como el primer día, moviendo tu colita y pidiéndome que te acariciara. Fuiste el mejor compañero que me podía tocar. Estuviste a mi lado 13 años y compartimos momentos inolvidables”.

“GRACIAS por Tanto Mi GAUCHO. A partir de hoy duermes junto a mi corazón. Te voy a extrañar pero se que nos volveremos a encontrar. Descansa En Paz 💙 #tristezaprofunda #qepd #gaucho #mejoramigo”, concluyó Rulli su mensaje.