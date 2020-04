¿Y cómo está llevando la cuarentena?

La cantante se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, donde ha hecho un llamado para que todos se queden en casa, sin embargo, también ha confesado que no se ha sentido muy bien. Hace unos días, la cantante compartió con sus fans que tenía unos fuertes dolores en el cuerpo, los cuales son consecuencia de la enfermedad del Lyme, la cual le fue diagnosticada hace más de 12 años.

Desde su gimnasio en casa, explicó a sus seguidores lo que le sucedía: “Hoy me está costando muchísimo hacer ejercicio. Amanecí con un dolor tremendo de mi cuerpo por la enfermedad del Lyme disease que ya venía yo cargando por muchos años”, contó la cantante. “El estrés a mí me detona los síntomas y bueno, definitivamente todos estamos sintiendo un estrés emocional. Y bueno todo me está costando más el día de hoy”.