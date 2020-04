Y es que Camila y Shawn no solo hicieron un acto de bondad con los trabajadores del centro médico, sino que también contribuyeron a apoyar al restaurante local, el cual ha tenido que cerrar sus puertas y únicamente acepta pedidos de comida para llevar.

©GettyImages Camila y Shawn han estado haciendo otro tipo de contribuciones con la comunidad en estos duros momentos

En una entrevista con el canal 7News Miami (WSVN) una de las trabajadoras del lugar contó que, en cuanto recibieron el gran pedido de comida, se sorprendieron. “Cuando ellos dijeron ‘200 sándwiches’, (nos quedamos) ‘¿Qué?, ¿en este momento?, ¿para qué?’”, comentó Andreina Rodriguez. “Es importante apoyar a los negocios locales, así que Camila Cabello, gracias”, agregó”.

La pareja, quien dio a conocer su relación en julio pasado, ha pasado sus días de cuarentena en Coral Gables, y desde su hogar, se ha dedicado a ayudar a la comunidad.

Recientemente, Camila y Shawn visitaron de manera virtual el pabellón pediátrico de un hospital en Washington. A través de una video llamada, los cantantes tuvieron la oportunidad de convivir con los pequeños que están hospitalizados en el Children‘s National Hospital. Incluso, los cantantes se unieron a los niños e hicieron algunas coreografías para TikTok.

Además de este convivio virtual, Cabello y Mendes participaron en el especial iHeartRadio Living Room Relief Concert for America, el cual se transmitió por la cadena FOX. Desde la sala de su casa, la pareja interpretó My Oh My; Camila usó su voz y Shawn la acompañó con la guitarra.