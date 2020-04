Aunque el panorama mundial parece ser positivo en los próximos meses, y serían ideales para retomar los planes, Karina prefiere no confiarse y mejor esperar a que todo se encuentre bajo control. “No quiero arriesgarme a tener que pasar eso y confiarme y decir: ‘¡Ay, pues tal vez cuatro o cinco meses y ya pasó todo!’ No quiero estar con el estrés de qué hacemos, ¿cancelamos?”, dijo segura de querer disfrutar al máximo su gran día.

La boda de sus sueños

Aunque muchas chicas imaginan su boda como una gran fiesta llena de lujos, arreglos florales perfectos y un sinfín de detalles que toman tiempo en quedar listos, Karina Banda tiene en mente una fiesta más discreta. “Queremos algo bien íntimo, bien familiar”, aseguró.

©@karinabandatv Carlos Ponce y Karina Banda no tienen problema en postergar sus planes de boda

Con ello en mente, ni Karina ni Carlos se preocupan de los detalles de su boda, ya que pueden armar la fiesta que desean con poco tiempo de anticipación. “Por eso no nos preocupa, porque nunca hemos visualizado la súper boda, entonces cualquier cosita un mes antes voy y me compro un vestido bien bonito y no me estreso por nada”, contó confiada de que llegado el momento, verán qué hacen para darse el ”sí, acepto”.