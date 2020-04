Aunque Ana y su marido están fascinados con su faceta como padres, ambos han asegurado que con dos niños en casa es más que suficiente, por lo que no contemplan más la posibilidad de un tercero, Ana respondió: “Se cerró la fábrica. No cerrada así con candado ni nada, pero no más producción por el momento. Estamos felices con la parejita, una familia de cuatro. Así que esperamos que no haya chispazo porque la verdad no estaríamos preparados”.

©@anapatriciatv Ana Patricia y Luis Carlos tienen seis años de casados y dos hijos