“Llevamos no sé cuántas semanas sin cortarnos el pelo. Xavi, uno de nuestros camarógrafos y amigos dice que él usa una maquinita”, contó Jorge. Y María Antonieta le dio un gran consejo: ”Ten mucho cuidado porque te pueden dejar como burro trasquilado”.

Jorge Ramos, no confía mucho en los dotes de Chiqui para el corte de cabello

Aunque Chiqui ya tiene en casa la máquina para cortarle el pelo a su amado, Jorge Ramos no está muy seguro de poner su look en manos de su novia. “Su destreza manual es tan limitada como la mía. Y a mí mi mamá me decía ‘inutilito Ramos’”, contó con mucho sentido del humor.

©GettyImages Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado pocas veces comparten detalles de su relación

Al parecer el periodista llegó a la conclusión que buscaba, pues al preguntarle su amiga si el corte sería con tijeras o máquina, él respondió: “Yo creo que no lo va a hacer”. En todo caso, Francisca Lachapel, quien encontró bastante cómica la preocupación de Jorge Ramos, le pidió al reportero que si llega a suceder, por favor comparta el video en las redes sociales al igual que el resultado.