El mensaje de Conde continúa: “Y para nuestros empleados de Telemundo en frente y detrás de las cámaras, que siguen con el compromiso implacable de informar a nuestras comunidades ¡muchas gracias! Nos llenan de orgullo. Por eso muchas gracias, los necesitamos. Nos comprometemos a apoyarlos siempre. Ahora más que nunca debemos estar unidos como una gran familia”.

La historia de Pamela Silva y César Conde

El pasado 24 de marzo se dio a conocer que la periodista y el ejecutivo estaban en trámites de divorcio, luego de un sólido matrimonio de 10 años. De acuerdo con los reportes de El Diario de NY y el programa Chisme No Like (YouTube), la periodista de Primer Impacto estaría embarazada de su primer hijo, el cual no es fruto de su relación con Conde.

©@pamelasilvatv Pamela Silva está a la espera de su primer bebé

Fuentes cercanas a Pamela Silva indican que, una de las posibles razones de su separación podría deberse a los deseos de ella de ser madre, algo que no estaría dentro de los planes de él. “Ella congeló sus óvulos hace algunos años con la esperanza de convencer a César de ser padres y por las dudas que pasara mucho tiempo decidió tomar esa prevención”, compartió una amiga de la presentadora a la periodista Mandy Fridmann. De hecho, hay quienes aseguraron a la comunicadora que Pamela y César tenían más de un año separados, y que uno de los dos ya estaba rehaciendo su vida con otra persona.