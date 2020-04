View this post on Instagram

Mi primer cumpleaños sin ti!!! ❤️Hoy voy a pensar que estás en cielo bailando conmigo celebrando mi cumpleaños!!! Siempre eras mi primera llamada y extraño escuchar tu dulce voz cantándome “Cumpleaños feliz”. Gracias por darme la vida, eres el mejor que regalo de cumpleaños que me dio Dios!!! Te extraño mucho hoy Mamá!!! #happybirthday #happybirthdaytome #rodnerfigueroa