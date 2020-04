En tanto, el padre de Dinorah se limita a ver hacia la cámara y a mandar un discreto saludo. Algunos de los fans de la también empresaria llegaron a dudar que ese hombre fuera realmente el padre de la hija de la Miss Universo, y ante los cuestionamientos, Alicia no se quedó callada y les respondió, asegurando que no era una broma ni nada por el estilo.

Alicia Machado contó a Lourdes Stephen que siempre ha sido clara son su hija sobre el tema de su papá

A pesar de los comentarios negativos a su publicación, la venezolana también recibió mensajes positivos, en lo que algunos celebraban su decisión, mientras otros más aseguraban que el padre de Dinorah tenía bonitas facciones.

Madre e hija son las mejores confidentes

En la entrevista que ofreció a Lourdes Stephen, Machado habló abiertamente sobre el papá de Dinorah Valentina. “Es de un hombre, no es de ningún banco de esperma. Es un señor mexicano, que está en México”.

La actriz de novelas como Una familia con suerte comentó que su hija sí conocía a su papá y que había una sana relación. Sobre las preguntas que su hija le hacía acerca de su papá y la relación entre Alicia y él, la venezolana fue clara: “Ella (Dinorah) todo lo que pregunta, se queda en mi casa”.

También añadió que entre ambas hay una gran confianza, y que ella se ha encargado de revelar a su hija todo lo que hay detrás de su vida como persona pública. “Yo soy la mamá de Dinorah Valentina. Ella no es la hija de Alicia Machado. Dinorah Valentina no me hace esas preguntas porque ella no vive con Alicia Machado, ella vive con su mamá. Y su mamá le ha explicado y le ha dicho la realidad de lo que hay detrás del personaje de Alicia Machado”, explicó.