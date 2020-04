View this post on Instagram

La mejor manera de cuidarte y cuidar a otros del COVID-19..es quedándote en casa. Yo me quedo en mi hogar por mi familia y por mis fanáticos alrededor del mundo ❤️. Gracias @NYGovCuomo por etiquetarme. Yo nomino a @giancarlo818 próximo y que nos diga por quien se queda en casa. #NewYorkTough #IStayHomeFor #StopTheSpread