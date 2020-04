Edith González dejó una huella muy profunda en el corazón de Lorenzo Lazo, quien fuera su esposo y la acompañará hasta el último momento. Su amor fue tan grande que el economista mexicano no ha dejado de compartir lindas memorias de la actriz a casi 10 meses de su lamentable partida. Por ello es que una de sus últimas publicaciones en las redes sociales tomó por sorpresa a sus seguidores, pues en su despacho no se aprecia ninguna fotografía de Edith, y no dejaron de cuestionarlo al respecto.

Lorenzo Lazo y Edith González estuvieron casados por casi una década

En cuarentena, como mucha gente, el economista compartió una foto en donde se aprecia parte de su hogar. Con un libro en mano, sin zapatos y muy relajado, Lorenzo escribió: “Aunque no haya tumbona en la playa, leer es un placer”. Para algunos curiosos, agregó que el título del libro es The Ruins of the Empire, aunque la pregunta más repetida era: ”¿En dónde están las fotos de Edith González?”.