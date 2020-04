Aunque está feliz de pasar más tiempo en familia, la paciencia de Raúl de Molina está a tope durante esta cuarentena junto a su esposa Mily y su hija Mia. Eso sí, el gran sentido del humor del presentador de El Gordo y la Flaca no se afectó para nada, pues contó en su programa que ya considera en vivir solo una vez que pase la contingencia por COVID-19. Y es que una entrega especial para su hija lo hizo imaginar un tiempo lejos de casa, aunque la idea quizá se le pase pronto.

©@rauldemolina Raúl de Molina está en cuarentena junto a su esposa e hija

“Señores, me he dado cuenta, lo mejor en el mundo sería vivir solo en este momento, después de estar encerrado por más de 15 días”, dijo entre bromas mientras charlaba desde casa con Lili Estefan y Karina Banda, quienes se encontraban en el estudio de Univision. Las chicas no contuvieron la risa y le recordaron que hay personas que lo que más quisieran en estos momentos es estar acompañadas.

Y es que, al parecer, su hija Mia le dio una razón para llegar a esa conclusión. “Déjame enseñarte algo, Lili, para que veas lo que es mi casa”, dijo él antes de justificarse. “El día de hoy abro los paquetes que me han llegado con comida y todo y mi hija había mandado a pedir un par de tenis”, agregó con uno de los zapatos de la joven en la mano.