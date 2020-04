Los videos de Lele Pons suelen arrancar miles de carcajadas a sus fans, pero no todos sus clips tienen un final feliz. La influencer compartió un video que realizó en TikTok en el que aparecía bailando al ritmo de reggaetón, haciendo unos audaces pasos de baile, en los que casi tocaba el piso… Toda parecía ir bien pero el video no terminó con un final de esos divertidos, sino que fue de lo más accidentado.

©@lelepons Lele Pons es una de las influencers más seguidas en las redes sociales

Lele publicó en su perfil, donde tiene más de 40 millones de followers, el clip en el que aparece bailando el tema 1,2,3 pa’ bajo. La blogger parece tener súper dominados los pasos de baile, sin embargo, pierde el equilibrio y sufre una estrepitosa caída, estrellándose con una puerta de cristal.

Lele acompañó el fallido video con la siguiente descripción: “When you’re still learning how to do these TikToks dances...🥴 1..2..3.... this is how 2020 is going (Cuando todavía estás tratando de aprender a hacer esto bailes de TikTok… Así es como va el 2020).

Varios de sus seguidores comentaron que el material era muy gracioso, pero la gran mayoría se mostró preocupado por la joven de 23 años, pues una caída de esas contra una puerta de cristal es de gravedad e incluso Lele podría haber terminado con heridas severas. Por fortuna, la joven bloggera salió ilesa de este incidente y no hubo nada que lamentar.