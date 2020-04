La guapa joven aseguró que sí ha salido con el chico en cuestión, aunque aún no son novios. Y tiene sus motivos, pues antes de involucrarse sentimentalmente con alguien, ella analiza bien a la persona y la situación.

"Yo comienzo siempre viendo a un hombre en su forma de ser, cómo es con su familia, sus ambiciones...", explicó antes de ser interrumpida por Julián, quien le recalcó que lo que él quiere saber es lo que hace falta para que el chico con quien sale se convierta en su pareja oficial. Aunque entre risas y silencio, ella no dijo más.

¿De quién se trata?

Tal parece que Clarissa Molina está decidida a no dar pistas sobre esta persona y mucho menos de su situación sentimental. Por más que Julián le preguntaba sobre el chico, ella mantenía el silencio antes de contar los detalles de su vida y las citas que tuvieron antes de permanecer en cuarentena.

©@clarissamolina Clarissa Molina, entre risas, evitó confesar quién es su pretendiente

"Llevas tres o cuatro meses saliendo, creo yo. ¿Y lo conocemos? ¿Es del medio o no?", preguntó insistente Gil. Pensativa, ella empezó a negarlo para después dar una muy pequeña pista. "Puede ser del medio. Pero puede ser que sea detrás... no, puede considerarse pero no está en cámara", dijo sin revelar mucho .

¿Es productor, camarógrafo, cantante, escritor?", insistió Julián, pero Clarissa no contó más. Emocionado, el actor empezó a cantar: "¡Clarissa tiene novio!", aunque entre risas ella lo negó.