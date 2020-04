De una manera increíblemente madura y responsable, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron que su matrimonio ya no funcionaba y que deberían centrarse en su amistad. Por temor a estropear su relación al intentar arreglar algo que ya no tiene reparación, en marzo anunciaron que se están separando oficialmente y que su prioridad es, y siempre será, su hija Kailani. “Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables”, escribieron en un comunicado compartido en redes sociales.



©@mauochmann Su hija Kailani siempre será la prioridad para los dos

Y ahora Aislinn ha conversado en un video chat con el actor Justin Baldoni sobre la nueva dinámica de su relación. La estrella de La Casa de Las Flores admitió que: “El amor de esposa y esposo se transformó a uno de hermanos…”. La actriz mexicana continuó expresando lo difícil que había sido la decisión de separarse. “A finales del año pasado y el inicio de este, la separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, pero ahora creo que es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá... Lo amo mucho, y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso”, confesó.



También expresó lo importante que es Mauricio en su vida: “Nos amamos con todo nuestro corazón, no tienes idea de cuánto nos amamos, es mágico, yo creo que por eso la gente nos sigue”. También aseguró que tanto ella como Mauricio han logrado resolver las cosas de forma madura. “Parte de lo que nos ayudó a nosotros es ser completamente responsables cada uno de sí mismo y dejar de culpar al otro… Hay mucho amor; a veces las relaciones cambian y tenemos que lidiar con eso”. De momento, los actores viven la cuarentena en familia y en Instagram hemos sido testigos de lo mucho que Mauricio se divierte con su pequeña de dos años, quien adora jugar y saltar junto a papá, ¡adorable!