En el video que compartió Enrique Iglesias bailando con su hija, deja ver que es risueña y que sus ojos son claros, una linda herencia de las raíces rusas de mamá. Ambos papás son de muy pocas palabras cuando se trata de sus hijos, y para acompañar sus publicaciones más recientes sólo usaron emojis con corazones.

Anna Kournikova y su impresionante cintura

Si no fuera por la pequeña que tiene en los brazos, pocos creerían que Anna Kournikova estuvo embarazada no hace más de tres meses. En su foto, la ex tenista luce un top deportivo debajo de una playera de tirantes cruzados en la parte de atrás que dejan al descubierto parte de su espalda. Un look muy fresco que acompañó con una cola de caballo.

©@annakournikova

La también modelo luce un abdomen plano como el que tenía incluso antes de dar a luz a sus mellizos de dos años, Lucy y Nicholas. Y es que no es ningún secreto que a Anna le gusta hacer ejercicio, tanto que varias veces ha publicado sus rutinas en sus perfiles de las redes sociales.