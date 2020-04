La alegría de la actriz no era para menos, no sólo porque su familia estará libre de riesgo, sino porque ahora tiene una nueva forma de ayudar a la gente. “Claro que tendremos que tener mucho cuidado, lavarnos las manos muy muy bien, cambiarnos la ropa, ser muy conscientes, pero ser de servicio para la gente, visitar a la gente enferma, llevar medicamentos a los abuelos, a mis amigos, a la gente, a los papás de mis amigos, eventualmente a la gente que lo necesite y eso me pone muy contenta", expresó.

Camila Sodi, aún en cuarentena

Días atrás, cuando daba una actualización sobre su caso, la sobrina de Thalía explicó que aún después de curarse, ella y su familia deberían de estar en cuarentena pues podrían estar libres de síntomas, pero aún contagiar a personas sanas con el virus. Por ello, la buena intensión que tiene de ayudar a otras personas tardará un poco, además de que deberá contar con la autorización médica, pues ha habido casos en los que pacientes dados de alta volvieron a presentar síntomas de la enfermedad que originó esta pandemia.

©@camilasodi_ Camila Sodi desea poder ayudar a la gente una vez que pueda salir a las calles

“Mi corazón y mi fuerza va con todos ustedes. Que están luchando con este virus de una manera mucho más severa, a la gente hospitalizada, a quien tiene a alguien hospitalizado. Les envío mucha luz en sus corazones para poder afrontar esto, que salgan de esta pronto y ayudemos”, concluyó con fe de que pronto el mundo volverá a la normalidad.