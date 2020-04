Selena Gomez compartió un detalle muy sincero sobre su vida. Durante una conversación en el programa de Miley CyrusBright Minded, la cantante habló sobre su diagnóstico de trastorno bipolar. “Recientemente fui a uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, McClean Hospital, y discutí que después de años de pasar por muchas cosas diferentes, me di cuenta de que era bipolar”, dijo a Miley y a los más de 180,000 espectadores que estaban conectados. Para Selena, era importante conocer todos los detalles y la información al respecto para que no viviera con miedo.



“Y cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayudó. No me asusta una vez que lo sé. Creo que la gente tiene miedo de eso, ¿verdad? dicen: ‘Oh’, y lo he visto. He visto algo de eso incluso en mi propia familia, y me pregunto: ‘¿Qué está pasando?’ Soy de Texas, simplemente no se sabe hablar de salud mental. Tienes que aparentar que eres ‘cool’. Y luego, veo enojo acumulado en niños y adolescentes o en cualquier adulto joven porque lo quieren tanto”.



Y continuó: “Siento que cuando finalmente dije lo que iba a decir, quería saber todo sobre eso. Y le quitó el miedo”. La cantante de The Look at her Now tiene que agradecer a su madre y a su mejor amiga Mandy Teefy por su gran conocimiento. “Cuando era más joven, tenía miedo a las tormentas eléctricas. Y mi madre me compró todos estos libros diferentes sobre tormentas eléctricas, así que dice: ‘Cuanto más te eduques sobre esto, tendrás menos miedo’”.