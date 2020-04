Ante la emergencia sanitaria, miles se han solidarizado haciendo buenas acciones, dejando ver que el amor al prójimo es más fuerte que cualquier virus… Y eso ha quedado más que demostrado para Jess Buslewicz, quien recibió ayuda económica por parte de su ídolo, Taylor Swift. A consecuencia del Coronavirus, la joven estudiante perdió su trabajo como niñera y guía del campus donde estudiaba.

©GettyImages Taylor Swift se enteró de la situación de su fan a través de un blog en Tumblr

Al igual que miles de estudiantes en Estados Unidos, Jess Buslewicz tuvo que regresar a casa cuando los casos del COVID-19 aumentaron notablemente en el país. Jess, estudiante de segundo año, dejó el Smith College en Northampton, Massachusetts y volvió a su natal Newington, Connecticut. La situación de Buslewicz se complicó aún más, pues su madre también perdió su empleo como agente de viajes debido a la pandemia.

©@jessbuslewicz Jess Buslewicz a la derecha, Taylor al centro y la hermana de Jess, Jordan, a la izquierda

Con el salario que Jess ganaba como guía del campus y de niñera, podía cubrir algunos de sus gastos como los libros escolares y su colegiatura. Ahora, el panorama se vislumbraba un tanto sombrío, pero ¡apareció Taylor Swift!

La estudiante contó a Page Six que el pasado miércoles, mientras ella veía la televisión en su casa, le llegó una notificación en línea la cual decía lo siguiente: “Has recibido $3,000 dólares de Taylor Nation LLC”.

Fue tal la impresión de ese mensaje, que Jess aseguró que no recuerda qué sucedió luego de ver el texto. “Estoy muy segura de que me desmayé porque recuerdo haber visto la notificación y luego de los siguientes cinco minutos no puedo recordar”.

©GettyImages Además de la donación, Taylor Swift le dejó un dulce mensaje a Jess

¿Cómo se enteró ‘Tay’ de que una de sus fans necesitaba ayuda? Buslewicz, quien ha sido una gran seguidora de Taylor Swift desde que tenía siete años, ha estado llevando un blog en Tumblr dedicado a la cantante. A través de ese espacio virtual, la joven abrió su corazón y compartió que estaba atravesando por una compleja situación económica.