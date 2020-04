Para Cristian Castro, este 3 de abril es un día súper especial, pues su hija menor Rafaela Castro, cumple un año más de vida. La orgullosa abuela de la pequeña, la actriz Verónica Castro, se sumó a la lista de felicitaciones y a través de las redes sociales le envió a su nietecita una linda felicitación. Abuela y nieta son súper unidas y en cada oportunidad que tienen, se reúnen. Recordemos que Verónica vive en México, mientras que su nieta radica en Colombia junto a su mamá, Paola Erazo.

©@rafaelacastroficial La hija menor de Cristian Castro celebró su sexto cumpleaños

Debido a las circunstancias actuales por la pandemia del COVID-19, Rafaela no ha podido viajar a México para visitar a su abuelita, pero gracias a las redes sociales ambas están en constante comunicación.

©@rafaelacastroficial En esta foto: Paola Erazo, Verónica Castro y la pequeña Rafaela

Verónica Castro compartió en su perfil un lindo video que su nieta le envió recientemente, en el que la niña le expresaba lo mucho que la extrañaba y que no podía esperar más para verla. “Abuelita yo también me acordé de ti, ojalá que el Coronavirus no exista más porque quiero verte y abrazarte. Te amo mucho y te mando este corazón”, se escucha decir a Rafaela en el video.

Loading the player...

La actriz de La Casa de las Flores acompañó el video con este tierno mensaje: “Feliz cumpleaños Rafaela sabes que muero de amor, pero ya te voy a abrazar fuerte 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😘😘😘😘🙏❤️”.