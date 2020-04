El puertorriqueño Anuel AA se encuentra en el mejor momento de su vida. Está comprometido con la cantante colombiana Karol G y tiene mucho éxito en la industria de la música, pero no siempre ha sido así. A través de un video que compartió en sus redes sociales, el cantante de 27 años mostró algunos momentos de su pasado problemático, incluyendo cuando estuvo en la cárcel y la razón por la que decidió cambiar y dejar atrás los tiempos oscuros: su hijo, Pablo Anuel, de seis años.

En las imágenes se puede ver al cantante de Me Gusta esposado y vestido con un uniforme de recluso en tono beige, pero también vemos momentos emotivos como cuando se reencontró con el pequeño Pablo tras su liberación. Según Primera Era, Anuel fue sentenciado a 30 meses de prisión por posesión ilegal de un arma de fuego. El rapero dice que la parte más difícil de ese período fue no poder ver a su hijo. "Pasó un año sin que lo viera", le dijo a Billboard, "en la prisión de Puerto Rico no dejaron que me visitara".

©anuel El prometido de Karol G tiene un hijo de seis años, Pablo Anuel, fruto de su relación con Astrid Cuevas

Pablo es el hijo de Anuel con Astrid Cuevas, su novia de la infancia. "No estaba planeado", dijo durante una entrevista con Despierta América, "pero le dije: estoy aquí para ti". El reggaetonero también recordó cuando Karol G lo ayudó a reconstruir su relación con la madre de su hijo. "Me dijo: ‘No puedes seguir así, tienes que llevarte bien, de lo contrario lastimarás al pequeño y no pasará tanto tiempo contigo’".