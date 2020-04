Con más 920 mil casos confirmados de Coronavirus y 50 mil decesos alrededor del mundo, todavía hay aquellos que aseguran que la pandemia no existe, tal es el caso de Paty Navidad, quien ha causado revuelo con sus comentarios en las redes sociales. Francisca Lachapel pidió a los televidentes no hacer caso a esas declaraciones y seguir las recomendaciones de las autoridades de sanidad además de quedarse en casa, para así evitar un contagio o la propagación del virus.

©GettyImages La actriz de telenovelas ha causado revuelo en las redes y se ha convertido en trending topic

Desde hace días, Paty Navidad, ha estado compartiendo su opinión sobre la situación actual del COVID-19, generando todo tipo de reacciones en las redes. La actriz, quien ha aparecido en novelas como Por ella soy Eva o La fea más bella, ha asegurado que la pandemia es el resultado de un plan trazado por la Organización Mundial de la Salud.

©Twitter Las declaraciones de la actriz de 46 años han causado todo tipo de reacciones

Ante esas declaraciones, Lachapel hizo un llamado a público para que ignore este tipo de comentarios, pues la situación es de lo más real. Incluso, ‘Fran’ compartió que uno de los familiares de su prometido, Francesco Zampogna, falleció en Italia debido a la enfermedad.

“El Coronavirus es real independientemente de que muchos insisten en que no. Su esposa no se pudo despedir de él porque ella también se encuentra en cuarentena y posiblemente no haya funeral. Y es la realidad de muchos que han perdido a un familiar a causa del COVID-19 que no se pueden despedir, no pueden decir ‘adiós’”.