¡Qué rápido crecen los niños! Y eso bien lo sabe Dayanara Torres, quien ahora disfruta de su rol de suegra. La modelo, quien tiene dos hijos de su relación con Marc Anthony, compartió en una entrevista con Chiquinquirá Delgado, que está fascinada con la novia de su hijo Cristian Muñiz. La propia Dayanara describió a Kylie Jane Marco como una persona súper dulce y confesó que siempre había pedido que una chica así de linda llegara a la vida de su hijo.

©@dayanarapr La presentadora compartió que la novia de su hijo es encantadora

La exjueza de Mira Quién Baila contó que en estos momentos en los que están en aislamiento, la novia de Cristian los visita los fines de semana y que, sabiendo de su condición, Kylie toma las medidas de precaución necesarias, pues Dayanara recién libró una batalla contra el cáncer.

©Mixed Kylie y Cristian ya tienen un año juntos

“Ella viene y nos visita los fines de semana. Se queda con nosotros”, explicó la también actriz. “Yo estoy tranquila con ella porque su mamá es así como yo, pendiente de todo. Ella es tan consciente que ella me escribe ‘llego hoy por la tarde, no he salido a ningún lado, me monto en el carro, del carro llego a tu casa’. Todo tiene que estar súper desinfectado, acuérdate por lo que pasé yo…”.

©@sunnysidekylie La jovencita le cocinó unos deliciosos gnocchis a su suegra

Lo mejor de todo es que Kylie es como su mano derecha y le ayuda con las tareas del hogar y hasta la ha sorprendido con sus dotes culinarios. “Me ayuda en la casa. El otro día iba a hacer yo el otro día un pollo guisado, y ella me dijo ‘¿puedo cocinar?’” Kylie Jane cocinó una deliciosa pasta que dejó encantada a su suegra. “Ella me enseñó el gnocchi, estoy enamorada… ¡voy a salir rodando de aquí! Hizo gnocchi con pesto y gnocchi con salsa roja ¡no podía decidir!”.