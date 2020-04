Aunque la emoción era grande, la reacción de Beyoncé no fue como la de muchas chicas frete a su estrella favorita. No, ella no se abalanzó sobre la cantante, no le pidió un autógrafo y mucho menos una foto del recuerdo -lo que habría sido un poco más difícil en ese entonces, pues no existían teléfonos celulares con cámara fotográfica-.

©Flickr Selena Quintanilla inspiró a muchas chicas a seguir su sueño de ser cantante

"Conocí a Selena en el Galleria Mall, en Houston. Pero no le dije mucho a Selena porque yo no era famosa en ese entonces", recordó la hoy estrella mundial. "Sólo la vi, la saludé y continué mi camino".

Una de las influencias en la carrera de Beyoncé

La hoy esposa de Jay-Z aseguró que ser fan de Selena le ayudó mucho en su carrera. "Definitivamente por crecer en Houston la escuchaba en el radio, Y escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que cantaba, me ayudó mucho en el estudio. Pienso que era una leyenda y la admiro", agregó.

©GrosbyGroup Selena Quintanilla falleció hace 25 años a manos de Yolanda Saldivar

Aquél encuentro es ahora un recuerdo que vale oro y que jamás se repetirá. La vida de la originaria de Corpus Christi llegó a su fin 25 años atrás, el 1 de marzo de 1995 cuando fue sorprendida por Yolanda Saldivar. A pesar de su corta carrera, el legado de Selena continúa vigente en la música, la moda, estilo y energía para que las chicas cumplan sus sueños.