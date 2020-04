El ánimo no decae en esta época en la que la mayoría de las personas permaneces resguardadas en casa para evitar los contagios y propagación del Coronavirus. Por ello, los artistas hacen lo que pueden para animar a sus fans aún a la distancia, con Backstreet Boys, la banda musical de los 90s que sorprendió a todos con su interpretación de I Want it that Way en un concierto desde casa, parte del iHeartRadio Living Room concert for America.

La boy band fue la primera en aparecer en las pantallas de los usuarios, y aquellos que corearon sus canciones en los 90s y principios de los 2000s, fueron los más emocionados. Kevin, A.J., Nick, Howie y Brian cantaron cada quien su parte desde su casa. Así, gracias a la magia de la tecnología y la edición, la banda volvió a reunirse aún a la distancia para deleitar a sus seguidores.

©@backstreetboys Con su concierto en casa, Backstreet Boys ayudan a sus fans a permanecer en cuarentena

En una parte del video se puede ver cómo los hijos de los integrantes del grupo se unen a este concierto. Nick y Kevin invitaron a sus pequeños a cantar con ellos, lo que sumó más emoción para sus fans.

Un concierto para agradecer

El evento virtual fue organizado por Sir Elthon John como forma de agradecer a aquellos médicos y especialistas que están luchando por controlar la epidemia que tiene al mundo en alerta a causa del COVID-19.