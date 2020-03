Verónica Castro tomó a sus seguidores por sorpresa la tarde de este jueves, cuando en una de sus publicaciones anunció que se retirabadel medio artístico luego de 53 años de carrera. La decisión apunta a los recientes rumores en los que está envuelta, que señalan que contrajo matrimonio con una famosa presentadora de televisión, palabras que no está dispuesta a tolerar.

@vrocastroficial

Junto a un video de su hijo cantando el tema Alguna Vez, la actriz y cantante se refirió a su retiro. "Así es, mi Cris. Y Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto, a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo su cariño", empieza el texto de Verónica que dejó a más de uno con asombro.

©Getty Images VER GALERÍA Verónica Castro eligió una fecha especial para ella, pues es el día de María Guadalupe

"Que elegí hoy que es el día de mi santa madre, María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio", expresó sobre los rumores que desde hace días rondan junto a su nombre.