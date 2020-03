¡Les presentamos a Adonis! Drake recurrió a sus redes sociales, en la madrugada del lunes 30 de marzo, para enviar luz y buena onda al mundo con la ayuda de alguien especial: su hijo. Por primera vez, el rapero compartió fotos de su bebé con todos sus seguidores. Adonis, quien es producto de su relación con la modelo Sophie Brussaux, es la viva imagen de su padre. En la primera foto, padre e hijo lucieron camisas negras a juego mientras posaban para la cámara. El adorable niño de dos años resaltaba por sus penetrantes ojos azules y cabello rubio.



©@champagnepapi Drake compartió fotos de su hijo Adonis de dos años.

El carrusel de fotos continúa con una foto de Drake, Adonis y su madre, imágenes de los padres del rapero y una postal en solitario de su bebé. Los admiradores y amigos famosos de ambos reaccionaron ante las dulces imágenes. “Hermosas palabras. Chico hermoso. Está creciendo muy rápido”, escribió Lala Anthony. “No puedo verte con cabello rubio en la tercera foto jaja”, escribió su compañero rapero y amigo Lil Yachty.



En su mensaje, el intérprete de In My Feelings alienta a sus seguidores a aprovechar sus emociones, controlar su energía y dar apoyo a quienes importan, ya que el rapero está en su propio distanciamiento social en su casa en Toronto. El momento más importante llegó cuando se abrió al extrañar a las personas cercanas a él.



“Amo y extraño a mi hermosa familia y amigos y no puedo esperar el momento en que todos podamos reunirnos. Hasta entonces, por favor manténganse alerta”. Drake, de 33 años, y Sophie le dieron la bienvenida a su bebé en octubre de 2017. El cantante de God’s Plan confirmó el nacimiento de su hijo la primavera siguiente, después de que su colega Pusha T le hiciera referencia en la canción Story of Adidon.



©@champagnepapi The 33-year-old old opened up about missing his loved ones

El rapero nacido en Toronto ha mencionado a su hijo en varios discos, pero fue en una entrevista de 2018 con Lebron James en su serie The Shop, donde se sinceró sobre su relación. “Soy un padre soltero que está aprendiendo a comunicarse con una mujer que ... ya sabes, hemos tenido nuestros momentos, ¿verdad?”, compartió.



“Y quiero poder explicarle a mi hijo lo que sucedió. Pero no tengo ningún deseo de que no ame a su madre ... No quiero que el mundo se enoje con su madre. Nos hemos encontrado en una situación y ambos somos igualmente responsables, y ahora estoy realmente emocionado de ser un gran padre. Tengo un hijo, es un niño hermoso”, expresó.