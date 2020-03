Como nunca, Alicia Machado abrió su corazón a la periodista Lourdes Stephen y habló de muchos temas como las situaciones más difíciles que tuvo que enfrentar cuando fue Miss Universo en 1996, además de su estado actual de salud y por supuesto de su vida privada. Uno de los temas que salió a relucir en esta conversación fue su hija Dinorah y la identidad de su padre, algo con lo que Alicia siempre ha sido de lo más reservada.

©@mamissolasoficial Alicia Machado y su hija Dinorah

Lourdes Stephen fue directa y le preguntó qué quien era el padre de Dinorah Valentina, a lo que Alicia respondió con un tono pícaro: “Es de un hombre, no es de ningún banco de esperma. Es un señor mexicano, que está en México”.

Stephen continuó cuestionando a Alicia Machado sobre la relación que la niña de 11 años tenía con su padre, a lo que la también actriz contestó que su hija sí conocía a su papá y que había una relación.

©@machadooficial Alicia Machado comentó que el padre de su hija sí la conoce

La modelo de origen venezolano expresó que, todas las conversaciones sobre esa cuestión se quedaban en lo más íntimo de su hogar. “Ella (Dinorah) todo lo que pregunta, se queda en mi casa”.

Machado aseguró que entre ella y su hija hay mucha confianza y que ella se ha encargado de contarle a Dinorah todo lo que hay detrás de su vida como famosa. “Yo soy la mamá de Dinorah Valentina. Ella no es la hija de Alicia Machado. Dinorah Valentina no me hace esas preguntas porque ella no vive con Alicia Machado, ella vive con su mamá. Y su mamá le ha explicado y le ha dicho la realidad de lo que hay detrás del personaje de Alicia Machado”.

Alicia Machado, quien también es empresaria, dejó claro que todo lo referente al padre de su hija únicamente les concernía a ellas y que prefiere no hacer caso de los rumores que hay sobre ello. “Todo lo que ustedes se inventan, se atormentan, especulan, dicen, van, vienen…. eso es asunto de los medios de comunicación, eso no es asunto de nosotros y nunca lo ha sido”.