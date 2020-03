"Like si quieres que Anahí nos cante Sálvame en un video en vivo, (si el demás elenco se une sería hermoso, pero es mucho pedir)", se podía leer en la publicación de Memelas de Orizaba. "¡En la torre!", respondió Anahí, y si su mensaje parecía mucho para la comunidad, su video terminó de emocionarlos.

Las lágrimas de Manu que sellaron el momento

Aunque hubo muchos emocionados por volverla a escuchar cantar el tema con el que salía de gira hace más de una década junto a Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez; nadie se esperó que Manu quedara encantado con la voz de su mamá.

©@anahi Anahí no se esperaba la reacción de su hijo mayor al escucharla cantar

No es la primera vez que la escucha cantar, pero algo hubo en su interpretación que lo conmovió bastante. “¿Por qué lloraste Manu?”, preguntó la mexicana. "Porque cantó mamá", dijo el pequeño con sus grandes ojos azules llenos de lágrimas.

©@anahi A Manu le encanta escuchar cantar a su mamá, tanto que lo llena de emoción

Sin duda hay algo en la voz de mamá que hace que el niño de tres años se emocione bastante. A principios de año, cuando Anahí lanzó su tema Latidos, contó que cuando el pequeño la escuchó cantar, no pudo contener las lágrimas. “Manu es un bebé súper sensible a la música, le llega muchísimo. La primera vez que se la canté ('Latidos') fue a capela y lloró con sentimiento y me aplaudió: ‘Bravo mamá’. Ahora que ya la ha escuchado muchas veces dice que es la canción de Manu”, reveló a People en Español la orgullosa mamá.