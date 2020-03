El esposo de la actriz detalló que él y su familia han hablado acerca de los diversos escenarios que podrían enfrentar en los próximos días. “Hemos decidido familiarmente hacer tres protocolos. El primero que es de aquí a 48 horas, viendo su no empeoran mis circunstancias y si requeriría hospitalización. Haré otro por si tengo que salir del aislamiento e ir a una institución, ya sea el hospital inflable, donde seguramente me trasladarían o el general”, explicó.

Fayad agregó que también han pensado en el más complejo de todos los panoramas. “Un protocolo más que sea para que la familia sepa qué hacer en caso de que yo tuviera insuficiencia respiratoria en caso de que me tuviera que entubar, que espero no llegar a nada de eso”, indicó.

El esposo de Victoria Ruffo aseguró que trata de mantenerse en calma. “Estoy muy positivo, pensando en positivo, soy un hombre sano, me gusta hacer ejercicio. Lo que sí, es que me dio una impotencia… estaba yo haciendo tantas cosas, pues era obvio que me iba a infectar, pero sí tengo que parar porque no quiero infectar a nadie en la calle”.

¿Cómo contrajo el virus?

En esa misma entrevista, Fayad explicó que había estado en contacto con una persona que trabaja en la Secretaria de Salud de su estado, quien a su vez estuvo cerca de un paciente con COVID-19. Detalló que él y su equipo se hicieron las pruebas correspondientes, y tan pronto le dieron los resultados, dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

Les informo que he dado positivo al examen del #COVID19. Estoy ya en cuarentena en mi casa. Tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los protocolos que establece @SSalud_mx. — Omar Fayad (@omarfayad) March 28, 2020

De acuerdo con el último informe de las autoridades del Gobierno Federal, del pasado domingo 29 de marzo, en México hay 993 casos confirmados de Coronavirus y 20 fallecimientos.