Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 14 años de amor

En un día como hoy, pero de hace 14 años, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo empezaron a escribir su historia. Este 27 de marzo, cumplen 14 años de estar juntos y para celebrar este día tan especial, Alessandra compartió un lindo video con sus mejores recuerdos juntos. La intérprete y el actor empezaron su noviazgo en 2006 y tras seis años de novios, se casaron en una espectacular ceremonia en la Ciudad de México. Además del clip, la cantante le dedicó un dulce mensaje, en el que deja ver que el amor entre los dos no ha hecho otra cosa que fortalecerse con el paso de los años.

©@alexrosaldo Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se conocieron en un viaje de trabajo en 2005 y unos meses después confirmaron su relación

En su perfil, Alessandra –quien tiene casi cuatro millones de seguidores—publicó el clip, el cual ha conmovido el corazón de sus fans, quienes los consideran uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo.

“¡14 AÑOS JUNTOS HOY! Feliz Aniversario amor mío @ederbez Gracias por todos estos años de crecimiento, aprendizaje, aventuras, sueños realizados y profundo amor. TE AMO CON TODA LA FUERZA DE MI SER. Y qué bueno que no podemos salir porque no se me ocurre mejor manera de festejar que estando en casita con nuestra hermosa hija, jugando juegos de mesa, viendo pelis, jugando con Fiona y simplemente apreciando y disfrutando nuestra vida juntos. ¡TE AMO! #amosertuesposa #amonuestravidajuntos #nomecambiopornadie”, escribió la intérprete de Amor de Papel.