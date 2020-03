La sobrina de Thalía detalló cuáles fueron los síntomas que tuvo y que la hicieron sospechar del contagio, pues no presentó temperatura alta. “No todos manifestamos los mismos síntomas. Algunos tienen fiebre, algunos tienen febrícula. Yo nunca subí de los 37.5 (grados). Dolores de panza, eso mucha gente no sabe, tenía la panza revuelta, con mucho gas, la boca seca", recordó en su video.

©@camilasodi_ La actriz de Rubí tuvo contacto con una persona que había dado positivo a COVID-19

Aunque se trata de una situación que tiene en lucha al mundo entero en contra del COVID-19, Camila pidió a sus seguidores que no se realizaran la prueba, pues, como había dicho en un video anterior, son escasas y es mejor reservarlas para la gente que las necesita.

©GettyImages Camila ha estado en casa en cuarentena desde hace días y anima a la gente a no salir

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura fuertísima y no sientes que no puedes respirar, entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua... Si tienen niños, los niños se recuperan más rápido, que también tomen mucha agua y tengan mucho descanso”, sugirió.

¿Cómo maneja Camila Sodi la enfermedad?

"El ejercicio a mí me ha ayudado, muy ligero", precisó ante la cámara de su teléfono celular, en donde se aprecia que continúa en casa haciendo frente a la enfermedad para librarse de ella. "Hago ejercicio despacito pero me da ánimo. ¡Es una locura lo que estamos viviendo! ¡¿Qué es esto?!", dijo aún sin dar crédito a la enfermedad que tomó al mundo por sorpresa.

©@camilasodi_ Camila Sodi aseguró que el ejercicio la ayudó a sentirse con más alegría a pesar de la situación que vive en su hogar

La actriz, además, pidió a sus seguidores quiénes se habían hecho una prueba rápida para detectar el virus, que se cuiden mucho más, pues al parecer no es 100% segura cuando sale negativa. "Si se han hecho estas pruebas que son rapidísimas y es negativo, hay una probabilidad que esté positivo y que estés infectando", aseguró.

Para finalizar su "mensaje de amor", Camila pidió a la gente que se quedara en casa. "¡Por favor, guárdense en sus casitas! Quiero que todos estén sanos dentro de lo que podamos, que nos apoyemos y nos mandemos amor", concluyó.