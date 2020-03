“En la mesa, del lado de la cuna, está este portarretrato, donde voy a poner su primera foto", explicó Marlene, aunque por ahora se encuentra vacío, pues no le han entregado las instantáneas de la pequeña. Ese rincón es bastante religioso, pues cuenta con imágenes y una cruz, además de su primera Biblia y un rosario. ¡Todo en tonos rosa pastel y blanco! Así la actriz se aseguró de que ningún detalle desentonaría con los colores que eligió para el cuarto de la niña.

©@marlenefavela Marlene Favela recibió a la cigüeña en octubre pasado

La actriz también tiene un organizador especial para todas esas cosas que usa a diario, como pañales, baberos, accesorios de limpieza y de belleza de la niña, como moños. Estos los tiene acomodados de esta forma para su comodidad, pues así no será necesario sacar tantas cosas del closet.

©@marlenefavela La actriz organizó a detalle el cuarto de la niña para que fuera cómodo, lindo y práctico

Además, tiene una cama para ella, que aunque no estaba planeada en la decoración inicial, su instinto materno la hizo colocarla cerca de su bebé. "Decidí dormir en la misma habitación donde duerme mi bebé porque estoy un poco preocupada. No quiero que le pase nada. Soy de la idea de que tiene que tener su privacidad, pero cuando esté un poco más grande”, aseguró.

Detalles pensados a futuro

Marlene no sólo se encargó de organizar la habitación para una recién nacida. La actriz pensó más en el futuro, cuando su hija empiece a dar sus primeros pasos o a dejar volar la imaginación con muñecas. Por ello es que tiene espacios designados para que Bella pase horas de diversión en su propia habitación.

©@marlenefavela La pequeña es un rayo de sol para la actriz y su esposo, quienes están muy felices por haberse convertido en papás

Sobre la televisión en el cuarto, Marlene tiene opiniones muy exactas. “No soy muy partidaria de que haya televisión en los cuartos de los niños y de hecho no me gusta que vea absolutamente nada, pero esta televisión que ven aquí, ya estaba y no la quisimos mover, pero ponemos música para que la bebé se duerma”, contó.