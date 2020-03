“En momentos difíciles hay que inventar. Como no tengo a Antoan para que me venga a cortar el pelo aquí en la casa, ya lo tengo muy largo y hay que hacer El Gordo y la Flaca”, explicó el conductor de televisión.

“Tengo a Millie le he dicho lo que tiene que hacer con la máquina esta y estamos tratando de ver que sea lo mejor posible. No sé si e van a hacer un garabato en la cabeza, pero señores ¿qué importa? En este momento no importa si está haciendo un garabato o no, hay que sobrevivir. Yo les deseo lo mejor a todo ustedes”, expresó Raúl.

©@rauldemolina Raúl y Millie son padres de una hermosa joven llamada Mía

Los fans del presentador se rindieron ante el increíble gesto de Millie de Molina, quien con todo el amor del mundo ayudó a su ‘Gordito’ a ponerse guapo para el programa. Algunos de sus seguidores no pudieron dejar de comentar la publicación y destacaron lo grandiosa que era la esposa de Raúl. “Millie es una santa”, “Es el corte más valioso, porque es hecho con amor. Dile que te encantó” o “Su esposa es súper paciente”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores de Raúl dejaron debajo del video.

COVID-19 en las instalaciones de Univision

Otros de sus followers le pidieron a Raúl de Molina que extremara precauciones contra el COVID-19, pues en la cadena de Univision ya se han detectado algunos casos de la enfermedad. Ante esta situación, la televisora extremó las medidas y programas como El Gordo y la Flaca fueron grabados el día de ayer desde el estacionamiento de la empresa.

©@elgordoylaflaca El día de ayer se grabó el show en el estacionamiento de la empresa. Para la emisión de hoy, Raúl y Lili ya se presentaron al estudio

En un principio, se había decidido no hacer el programa, pero tras pensarlo un poco, la producción optó por improvisar un foro en las afueras de la empresa, ya que adentro del edificio había un equipo especial de limpieza sanitizando el lugar.

“Univision tiene dos edificios en la ciudad de Miami, el departamento de noticias y el departamento entretenimiento, estamos frente al parqueo (estacionamiento) del departamento de entretenimiento, y ya hay dos personas en el edificio de noticias a los que le ha dado positivo la prueba para el Coronavirus", explicó Rául el pasado miércoles a su audiencia.