Las terribles consecuencias del Coronavirus han tocado el círculo familiar deRicardo Montanery un primo del cantante se suman a las víctimas mortales de este mal que ha paralizado al mundo entero. Fue el mismo artista que confirmó la muerte de su primo Carlos Gonzáles, en España, afectado por el temible brote. Aunque por cuestiones laborales y distancia no se veían seguido, ambos mantenían una bonita relación.

©@ricardomontaner Ricardo Montaner perdió a un familiar debido al Coronavirus

“Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de España, este virus se lo llevó, los más frágiles son los que se llevan la peor parte... hay que cuidarnos tanto...”. comienza su sentida publicación.

“A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé que tanto, pero me guardo el consuelo de que #LaGloriaDeDios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida... me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir con él... hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede ser que esté mejor ahora pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender... paz”, escribió.