Ante estas declaraciones, ‘La Chaparrita de Oro’ trató de confortar un poco el corazón de Jacqueline y le compartió que a ella también le habían tardado en dar los resultados de su test para detectar si tenía el virus o no. “Si te da algún alivio, a mí precisamente, justo cuando se cumplió una semana, me llegaron los resultados. Así que esperemos confiados en Dios que hoy les lleguen los resultados que sean negativos”, indicó Adamari.

©@adamarilopez El pasado viernes, Adamari López ido a conocer que su prueba al COVID-19 había salido negativa

Cómo recordarás, Adamari se hizo el examen y se aisló en casa como medida de precaución debido a que estuvo en contacto con una persona que había dado positivo al Coronavirus. Afortunadamente, los resultados fueron negativos y desde el pasado lunes está de regreso en Un Nuevo Día.

Jacky también explicó como fue que ella y el padre de sus hijas tomaron la decisión de aislarse por separado. “Estamos bien pero sí hemos vivido un pequeño drama. Como lo escucharon, Martin se fue a Vail y ahí estuvo en contacto con gente que ya está con el COVID. Entonces el decidió venirse para Miami a aislarse y yo estaba en México. De hecho, yo estaba en Cancún trabajando. Regresé a México por las bebés y me vine a Miami, pero decidimos no estar juntos hasta tener el resultado de la prueba de Martín”.

©@jackybrv Jacky está separada de sus tres hijas mayores: ‘Mini Jacky’, Carolina y Renata

Adamari le preguntó a Jacky si Martín, ‘Mini Jacky’, Carolina o Renata presentaban alguno de los síntomas del COVID-19 (como tos seca, fiebre o dolor de garganta), a lo que ella respondió que su marido sintió agotamiento hace unos días, mientras que Renata presentó fiebre y tos.

©@jackybrv La presentadora compartió que Martín está al cuidado de sus hijas mayores y que extraña mucho a las bebés

“Martín se sintió mal hace unos cuatro o cinco días. Me dijo, ‘me siento mal, me siento como que no tengo energía’. Renata empezó con tos y fiebre y por eso fue que le hicieron la prueba a Renata y a Martín. Ahorita lo veo muy bien, he estado hablando con ellos todos los días por video, las veo de lejos. Y las veo bien físicamente, yo tengo mucha fe en que esa prueba salga negativa”.

©@jackybrv Jacky compartió que este domingo 29 de marzo su hija mayor cumple años y que le gustaría que para ese día, todos ya estuvieran juntos

La también actriz aseguró que no puede esperar más para ver reunida a toda su familia, pues los extraña mucho y vienen fechas especiales. “Las dos partes estamos desesperados por estar juntos yo me muero por estar con mis hijas grandes, Martín por estar con las bebés. El domingo es cumpleaños de Jacky, mi hija mayor, cumple siete años entonces queremos estar juntos, pero la salud es primero”.