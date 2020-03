J Balvin asegura que tiene mucho en común con Justin Bieber

Balvin agregó que lejos de enseñarle a Justin cómo es la industria musical y "apadrinarlo", es el cantante canadiense quien le otorga un plus a su carrera con la colaboración que tienen juntos, que podría ampliar su fama como sucedió con Luis Fonsi. "Justin me lleva años de carrera. Es más fácil que Justin me apadrine a mí que yo a él", aseguró.

J Balvin, y sus deseos de ser papá

Durante los días pasados, J Balvi enterneció a sus fans con un par de fotos muy especiales. En la primera se le aprecia cargando a un bebé, mientras que otras más tiene a su cachorrita Felicidad muy consentida.

©@jbalvin J Balvin reveló que ya quiere ser papá

"Claro, absolutamente", contestó feliz cuando le preguntaron si ya tenía deseos de convertirse en papá. "Ojo, el hecho de que sea transparente no quiere decir que sea un santo. Malo o bueno es como subjetivo, pero perfección… cero y obviamente muchos errores y pecaditos por ahí. Obviamente quiero ser padre, quiero tener una familia; también quisiera estar muy preparado mental y emocionalmente para permitir que ese ser que venga pueda tener una vida mejor que la mía", aseguró.