©Omar Cruz Natalia se sometió a la prueba del Coronavirus en México y está a la espera de resultados

Natalia también nos dijo que se ha realizado la prueba del Coronavirus tras su estancia en Europa y que se encuentra a la espera de sus resultados para poder reunirse con su familia, ya que no desea contagiarlos si es que tiene el temible virus.

“Estoy tomando todas la medidas cautelares para no contraerlo (el virus) y si acaso yo lo tengo no contagiar a nadie. Yo me he presentado para la prueba y estoy esperando el resultado también así que... hasta que no la tenga no me puedo mover. Me la hice el viernes (pasado) y me dijeron que me la daban en tres días. Vamos a ver qué pasa”, finalizó.