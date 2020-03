Abrumada de felicidad y gratitud. Así fue como Dayanara Torres anunció que no tiene cáncer. La ex esposa de Marc Anthony compartió la noticia a través de un emotivo video que publicó en su perfil de redes sociales, donde agradeció todo el apoyo que recibió de sus fanáticos durante su batalla contra el cáncer de piel. “En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo quería dejarles saber una buena noticia y es que ayer mis exámenes, MRI, PET & CT scans, salieron los tres negativos, así que he terminado con mi tratamiento del melanoma cáncer”, comienza el comunicado de la ex Miss Universo.

“Me siento bendecida, me siento agradecida con todos ustedes por sus oraciones porque nunca me soltaron, por hacerme parte de su familia y de sus rezos día a día, sus mensajes hermosos que me levantaban el ánimo. Sepan que las oraciones llegan. Es importante seguir rezando, no perdamos la fe, sigamos adelante, vamos a salir de todo esto”, expresó. Aunque durante los próximos dos años tendrá que someterse cada tres meses a los mismos exámenes, Dayanara asegura que será “solo para estar pendientes de mi cuerpo y saber que nada haya regresado. Estoy feliz me siento bendecida y agradecirda”, recalcó.