Hace más de 12 años, Thalía fue diagnosticada con la enfermedad del Lyme. Por ello, tuvo que cambiar sus hábitos por un estilo de vida más sano, el cual incluye una dieta balanceada, así como rutinas diarias de ejercicio, además de evitar situaciones de estrés, pues esto magnifica las consecuencias del Lyme. Durante los últimos días, la cantante, así como millones de personas en el mundo, se han enfrentado una dura realidad por la pandemia del Coronavirus.

©@thalia La cantante compartió que su estado emocional se ha visto afectado por la pandemia del Coronavirus

A pesar de que la cantante ha tratado de mantener una actitud positiva, la tensión y los nervios la han alcanzado, haciendo que las consecuencias del Lyme se intensifiquen. En sus redes sociales, la intérprete de No me acuerdo abrió su corazón a sus fans y les compartió que no estaba pasando por uno de sus mejores días, pues sufría de unos intensos dolores debido al estrés que está padeciendo por los eventos recientes relacionados al COVID-19.

Desde el gimnasio privado que tiene en su casa, Thalía contó a sus seguidores lo que le estaba sucediendo. “Hoy me está costando muchísimo hacer ejercicio. Amanecí con un dolor tremendo de mi cuerpo por la enfermedad del Lyme disease que ya venía yo cargando por muchos años”, contó la cantante. “El estrés a mí me detona los síntomas y bueno, definitivamente todos estamos sintiendo un estrés emocional. Y bueno todo me está costando más el día de hoy”.