"Han sido solo tres momentos que he tenido en mi vida, pero son momentos que se sienten como si fueran años", contó el cantante al programa mexicano Ventaneando. "El primero fue como a los 20 años, el otro fue como a los 28 y el otro fue el año pasado, 33, 34", detalló sobre los días menos sencillos para él y su familia.

"Al principio fue difícil cómo entender qué estaba pasando. No sabía ni siquiera qué era, después me di cuenta cuando terminé yendo al psiquiatra y me fui curando y entendí que se necesitan químicos para balancear tus químicos", aseguró.

Un sentimiento que inició años atrás

Aunque muchos piensen que esta situación surgió con el ascenso de su fama, José Álvaro Osorio, su nombre real, aseguró que se ha sentido así desde que era niño. Para él era difícil de entender en ese entonces, pero ahora que lo ha identificado, alza la voz para que las personas lo dejen de ver con tabú, pues hay mucha gente que atraviesa una etapa como él. Por ello es que busca acabar con el mito de las enfermedades mentales.

“Para mí, nuestro Josecito es un multiplicador de luz, dio luz a todo el mundo cuando en la gira, una gira bien larga, le dio la depresión”, dijo Alba Mary Balvin, madre del cantante, a Despierta América. Su padre, José Álvaro Osorio, quien está más cera de él en su carrera, explicó: “Por eso digo que el artista y el cantante tienen la carrera más difícil de todas. Al médico lo acusan por cómo opera, al abogado por cómo trabaja y al artista por cómo está de feo, de gordo, por todo absolutamente”.

Los padres de J Balvin siempre se mantuvieron al lado del cantante para ayudarlo a superar cualquier problema al que se enfrente. Y entre bromas y verdad, la mamá del cantante contó el que podría ser su mayor defecto y a la vez su gran cualidad: “Mi hijo es uno que sufre de síndrome de boca descosida, todo lo cuenta, todo lo dice. Que bueno poder ser uno así, que la gente lo veo humano, cercano”, expresó.