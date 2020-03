Hace unos meses, Becky confirmaba a Despierta América que ella y su novio ya vivían juntos. Aunque era un gran paso para la pareja que lleva más de dos años de relación, la cantante contó que a pesar de compartir el mismo techo, hay ocasiones en las que ni se ven. "Vivimos juntos, pero al mismo tiempo no, porque yo estoy trabajando y viajando tanto y él también, por su trabajo siempre está viajando, cómo que nunca nos vemos. Entonces siempre digo que si no vivimos juntos", explicó la chica mexico-americana.

©@iambeckyg La cantante reveló que ya vive con su pareja, aunque hay veces que ni se ven

“Es algo muy bonito, yo creo que al final del día es tener esa amistad, porque eso te lleva muy lejos”, contó emocionada por esta nueva etapa en su relación. Eso sí, la joven tuvo que charlar con sus abuelos antes de compartir el mismo hogar con su novio. "Vengo de una familia muy tradicional, muy mexicana y cuando hablé con mis papás, ellos entendieron perfectamente pero, me preguntaron: ‘¿cómo le vas a decir a tus abuelitos que vas a vivir con Sebastian y antes de casarte?’ y yo les dije: ‘no, no, no, yo voy a hablar con ellos’", recordó.

Becky se llevó una sorpresa cuando le contó a su abuela. "Le dije: ‘tengo que probar antes de comprar’. Ella se estaba riendo tanto y me dijo: ‘no, yo entiendo perfectamente’", dijo entre risas. Con ello confirmó que su familia ama a Sebastian tanto como ella.