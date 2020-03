Ver a Alex Rodríguez bateando algunas pelotas y dominar el juego no debería ser una sorpresa, después de todo es una leyenda de la NBL, pero ver que su novia, Jennifer Lopez, le gana la jugada es algo que no se ve todos los días. Afortunadamente, el ex jugador de béisbol compartió las imágenes en sus redes sociales y pudimos ver a la Diva del Box haciendo uso de sus increíbles habilidades para béisbol. "Nos divertimos jugando béisbol en el patio con las cuatro jóvenes poderosas de mi vida", escribió junto al video.

©arod Alex Rodriguez y las “cuatro jóvenes poderosas” de su vida, su hija Natasha, Jennifer Lopez, Emme y Ella

En el clip se puede ver a la hija de Jennifer López y Marc Anthony, Emme, las hijas de Alex, Ella y Natasha, disfrutando de una tarde en el jardín de la casa mientras Jlo batea algunas pelotas. La Diva del Bronx luce un conjunto deportivo gris que deja ver sus famosas curvas, mientras que Emme eligió una simple camiseta blanca, pantalones negros y una linda gorra de béisbol. Pero la también actriz de 50 años debe estar orgullosa no solo de su increíble talento como cantante y bailarina, ¡tienes que verla con un bate en la mano! ¡Asombroso! Bateó tan alto que incluso Alex tuvo que admitir su derrota.