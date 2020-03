Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se mantienen en cuarentena voluntaria dada la situación del Coronavirus en el mundo. Esta decisión no sólo afecta a las personas de forma laboral, sino en su rutina más básica, como un corte de cabello. El más afectado habría sido Eduardo Capetillo, quien sólo le ha permitido a pocas personas que se acerquen a su melena con tijeras. Ahora Biby se convirtió en su estilista casera ¡y los resultados le encantaron al actor!

Loading the player...

"Yo me acuerdo que de bebé me cortaba el pelo mi mamá, después cuando fui adolescente me lo cortaba mi papá", contó Eduardo en el divertido video que publicó junto a su esposa. "Luego, se convirtió más bien en una obsesión para mí el corte de pelo y nada más agarré a uno o dos peluqueros que me tocaban el pelo, nadie más", aseguró.