A más de cinco meses de haberse separado de Nacho, su expareja, Inger Mendoza compartió un doloroso episodio que ambos vivieron cuando estaban buscando tener un tercer hijo. La empresaria abrió su corazón a sus seguidores, y como nunca, compartió el momento en el que sufrió la pérdida un bebé. Inger habló de este doloroso recuerdo debido a que una de sus amigas está pasando por lo mismo y cayó en cuenta de que ella también había vivido algo similar y que había preferido no hablar de ello.

©@ingermendoza Inger y Nacho so padres de tres hijos . De una relación anterior, el cantante tiene otro hijo

La pérdida sucedió antes de tener a Matías, justo cuando ella y su expareja estaban planeando tener un tercer bebé. En su post, Inger compartió que perdió al bebé cuando tenía menos de dos meses de gestación y que se dio cuenta de que había sufrido un aborto espontáneo.

“Acabo de leer un post de una amiga en donde comparte que sufrió una pérdida a las 8 semanas de embarazo. Cuando llegué a la frase: ‘lo más importante cuando sucede algo así es honrar al bebé y darle el puesto que se merece, no ignorar lo sucedido’. Se me puso el corazón chiquito porque yo, de alguna manera, lo ignoré. También cuenta en su texto que no todas hablan de eso, y es verdad, yo tampoco hablé”, escribió.

©@ingermendoza La empresaria compartió que su pérdida se dio cuando ella y Nacho intentaban tener un tercer hijo. En esta foto, Inger aparece con Matías

“Matías es un bebé arcoíris. Cuando estábamos buscando tener un tercer bebé, pasó. Creo que no quise decir nada porque supe del embarazo cuando ya había sucedido la pérdida. No me dio mucho tiempo de ilusionarme. Recuerdo que empecé a sangrar y no entendía por qué y decidí con todo y el sangrado hacerme una prueba y dio positiva. Nos emocionó ver el resultado, pero yo repetía que no me sentía embarazada, que no entendía cómo decía positivo si yo no sentía nada”.

©@ingermendoza Inger con sus tres hijos: Miguel, Santiago y Matías

Tras el resultado de la prueba, Inger fue con su doctor, quien le hizo un ultrasonido para revisar al bebé, pero no había buenas noticias. “Fui al médico y cuando me hicieron el eco se vio la bolsita formada pero vacía. Según el doctor, tenía probablemente, apenas unas cinco o seis semanas. Nunca había visto esa imagen y debo confesar que es bastante desoladora. Siempre había algo en esa bolsita las veces anteriores. Ese mismo vacío lo sentí en el alma y quería llorar”, explicó. “Pero repetía en mi mente: ‘¿cómo te vas a sentir así? No puedes estar triste por esto, aún no sabías del embarazo. No pasa nada, no tiene sentido que quieras llorar’. Pero sí, me sentí triste y mucho. Después de luchar contra mi tristeza por unos cuantos días, lloré sin consuelo y sin entender aun lo que sentía”.