En estos días de aislamiento por la pandemia del Coronavirus, algunos como la hija de Chayanne han usado su tiempo para sacar a la luz talentos que pocos conocían. Isadora Figueroa, la hija menor el intérprete, dejó sin aliento a sus seguidores al compartir un video en el que aparece cantando el tema Let it be de los Beatles. Con este video, la joven presumió de sus dotes musicales, algo que nunca había hecho y vaya que ha dejado impresionados a sus followers y por supuesto, a los fans de su papá, quienes quedaron conmovidos por su interpretación.

©@isadorafigueroa Isadora, de 19 años, presumió su talento musical, ¡es increíble!

A través de su perfil, donde tiene más de 333 mil seguidores, la joven de 19 años compartió un video de su magnífica interpretación, en la que además de cantar, también toca el teclado. “Let It Be/ Somos el mundo. A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón... la música. #yomequedoencasa”, escribió la hija menor de Chayanne y su esposa Marilisa Maronesse.

El video tiene más de 60 mil reproducciones y cientos de lindos comentarios. “Esto es lo que necesitaba hoy”, “Se me siguen aguando los ojos cada vez que lo escucho” o “¡Bravo! Pero que belleza”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron debajo del post.