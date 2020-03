Cuando mamá le preguntó por el nombre de su canal, sin pensarlo dos veces el niño dijo "Pato y Santi", recordando a sus primos. "Él quiere hacer todo igual que Pato y Santo", escribió la actriz para sus seguidores, explicando la razón del nombre que pensó su hijo.

Manu contagia de ternura a Anahí

Además de expresar a la perfección su idea, gracias a los videos de Anahí sus fans pudieron comprobar que el pequeño de tres años habla bastante claro. Y es ahora que está más tiempo en casa con sus hijos, que la originaria de México se enternece con cada ocurrencia del pequeño.

©@anahi Manu no quiere dejar de ver imágenes de Disney World

"Mi ojitos hermosos no sabe porque no salimos... Él sólo dice: 'hoy no hay escuela, ¿jugamos a Disney?'", contó ella con una linda fotografía de su hijo en sus historias. "¡¡Mi amor, ¿qué le hiciste a mi corazón que parece que siempre estoy en Disney!!", agregó feliz de vivir una maternidad plena.