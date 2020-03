Jacky Bracamontes y su familia esperan resultados del COVID-19

“Ahorita estoy yo en el departamento de mis papás con las bebés y Martín, obviamente, con las nenas en nuestro departamento”, explicó la exreina de belleza. “Ha sido muy difícil tanto para Martín como para mí tener a la familia separada”, concluyó.

Por su parte, Martín compartió un video sobre su aislamiento en el que agregó que sus hijas y él continúan en cuarentena. La buena noticia es que las pequeñas han presentado mejoría en su salud. Mis hijas (están) bien. Ya no traen tanta tos, fiebre no han tenido. Traen una gripa… y bueno, esperando que esto se mejore y depende de nosotros que mejoren las cosas. Si no ayudamos nosotros (esto no va a salir bien)”, dijo el piloto.