En el corazón de Daddy Yankee siempre brillará el 20 de maro como una fecha muy especial. Este día, hace 25 años, el cantante y su esposa Mireddys unieron sus vidas cuando él recién había cumplido 18 años. Llenos de ilusiones imaginaron cómo construir un futuro exitoso, confiando uno en el otro, y hoy pueden voltear al pasado para sonreír porque lo han logrado. Aunque la celebración tendrá que ser en casa por el momento que atraviesa el mundo a causa del Coronavirus, el cantante se tomó un momento para celebrar el amor entre él y su esposa y le envió un bello mensaje en las redes sociales junto a una fotografía de sus primeros días juntos como marido y mujer.

©@daddyyankee Daddy Yankee celebró sus 25 años de casado con un tierno mensaje para su esposa

"Una REINA cree en ti, no te desanima. Una REINA es leal, no piensa en traición. Una REINA es como el ajedrez, siempre protege a su REY. Una REINA como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el MUNDO", escribió junto a la fotografía en donde se nota la complicidad de ambos desde hace años.